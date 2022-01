Google prepara il nuovo Chromecast HD di fascia bassa: sarà molto economico

A ridosso del weekend sul web erano emerse alcune indiscrezioni che volevano Google al lavoro su un nuovo Chromecast basato su Google TV. Oggi il sito web 9to5Google ha pubblicato un nuovo rapporto che conferma l'esistenza del progetto Boreal, un nuovo dongle che dovrebbe essere battezzato "Chromecast HD con Google TV".

A quanto pare, infatti, il dispositivo offrirà la possibilità di visualizzare contenuti in HD a 60fps e non in 4K, come avviene per il modello 4K 2020.

Il sito web Protocol afferma che il Chromecast sarà basato sulla CPU Amlogic S805X2 e sulla GPU Mali-G31, ma la caratteristica più importante è rappresentata dal supporto alla decodifica del codec video AV1. Presenti anche 2GB di RAM, mentre non è chiaro quanto spazio di archiviazione sarà offerto. Nella versione attuale sono presenti 8GB di storage, ma per molti è insufficienze.

In molti affermano che di recente Google sulle confezioni dei Chromecast ha inserito in bella vista l'adesivo 4K, probabilmente per renderlo più evidente agli occhi degli utenti e differenziarlo rispetto a questo nuovo modello che dovrebbe arrivare nei negozi prossimamente, ad un prezzo inferiore ai 49,99 Dollari.

Il lancio potrebbe avvenire a stretto giro di orologio, ma non è chiaro se sarà disponibile anche in Europa o meno.