Google si prepara a festeggiare il suo compleanno con regali misteriosi: c'entra Pixel 6?

Mentre si continua a parlare della data di uscita di Pixel 6 e 6 Pro, Google ha inviato un messaggio curioso agli utenti iscritti alla mailing list di Big G: in esso si trova un invito alla “festa di compleanno” della società statunitense che si terrà il 27 settembre 2021 e che, a quanto pare, porterà qualche regalo ai fan del brand.

Il messaggio ricevuto da diversi utenti segue questo stile: “Sei invitato alla festa di compleanno di Google. È il nostro compleanno, quindi ti abbiamo fatto un regalo. Torna il 27/09/2021 per vedere cosa c'è in serbo per te. Non sai mai cosa potresti trovare”.

Questo teaser in sé svela poco; tuttavia, per il 23° compleanno di Google il negozio online ufficiale per il mercato australiano ha rivelato che “Solo coloro che hanno effettuato un acquisto su Google Store Australia tra il 25 settembre 2021 e il 27 settembre 2021 possono beneficiare di questa offerta”, lasciando pensare che Big G rilascerà codici coupon esclusivi per ottenere i nuovi smartphone Pixel 6 a prezzi ancor più competitivi.

I colleghi di 9to5Google si sono recati nella pagina dedicata ai Termini di Servizio del Google Store, dove viene indicato che il codice promozionale verrà inviato via mail e sarà utilizzabile fino al 31 dicembre 2021, ma ancora non si parla di un prodotto specifico. Nonostante ciò, si sta facendo avanti anche l’idea per cui Google potrebbe rilasciare un nuovo Pixel Stand. Insomma, al momento si brancola ancora nel buio, ma la curiosità non manca affatto.

Soffermandosi nel mondo della società statunitense, secondo rumor recenti Google potrebbe rilasciare due smartphone pieghevoli nel corso dei prossimi mesi.