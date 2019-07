Google prepara il nuovo social network: si chiamerà Shoelace

A pochi mesi dalla chiusura di Google Plus, il colosso dei motori è pronto a tornare in pista nel mercato dei social network. Secondo quanto affermato da vari siti, la compagnia di Mountain View sarebbe al lavoro su una nuova piattaforma social battezzata Shoelace, che "aumenterà la vita sociale degli isritti".

A differenza della maggior parte dei social network, che consentono alle persone di connettersi con altri iscritti in tutto il mondo, Shoelace sarà un social network locale ed attualmente i test sono in corso solo con una manciata di utenti della comunità di New York. L'obiettivo di Big G è incentivare gli utenti a fare più attività da offline, "connettendo le persone sulla base dei loro interessi, proprio come avviene con due lacci in una scarpa".

L'applicazione è già disponibile per iOS ed Android, ma per accedere è necessario un invito. Al momento non sono disponibili indicazioni su una possibile versione web ed il sito di Google Shoelace utilizza l'estensione del dominio .nyc.

Secondo Android Police, la nuova piattaforma dovrebbe essere molto simile a Schemer, un altro social network locale lanciato da Google nel 2011 e chiuso nel 2014. E' chiaro che l'approccio sarà differente rispetto a Facebook, Instagram e simili, ed il progetto è nelle fasi sperimentali.