Google prepara una versione a pagamento di Bard: sarà integrata in Google One?

Google ha lanciato Google Bard già da qualche mese, ed è disponibile gratuitamente per tutti. Tuttavia, alcune indicazioni emerse in rete riferiscono che il colosso dei motori di ricerca avrebbe intenzione di lanciare una versione a pagamento per il suo modello linguistico, battezzato Bard Advanced.

A suggerirlo alcune righe di codice scovate nel sito web di Bard, che fanno riferimento all’inserimento nella suite di servizi Google One anche di un livello a pagamento del chatbot, ma non è chiaro se sarà disponibile per tutti gli abbonamenti o solo per quelli più costosi. In molti ipotizzano che inizialmente potrebbe essere gratuito per tre mesi, dopo di che Google dovrebbe richiedere il pagamento di una somma ancora non note.

A quanto pare, il lancio sarebbe previsto a stretto giro di orologio in quanto Google avrebbe già testato Bard Advanced con un ristretto gruppo di tester. Non è chiaro che tipologia di funzioni potrebbe offrire questa versione a pagamento di Bard rispetto a quella gratuita: probabile che, analogamente a quanto fatto da OpenAI con ChatGPT, metta a disposizione degli utenti una versione più aggiornata del modello con capacità maggiori e tempi di esecuzione più rapidi rispetto alla controparte gratuita.

Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli.