Google presenta Entertainment Space: un ambiente tutto nuovo per i tablet Android

Con l'ormai inarrestabile crescita delle vendite, gli Apple iPad sono i sovrani incontrastati del mercato dei tablet, ma gli eventi che hanno costretto milioni di famiglie ad avvicinarsi allo smart working e alla didattica a distanza hanno ridestato l'interesse anche verso le soluzioni con Android.

Questo Google lo sa bene e per venire incontro alla crescente domanda, il colosso di Mountain View ha deciso di dedicare un'attenzione particolare a questi device confezionando una nuova interessante libreria multimediale integrata nel launcher.

Il nuovo Entertainment Space mira a ricreare un ambiente simile all'esperienza proposta con Google TV, grazie a una scorciatoia raggiungibile con uno swipe nella cosiddetta pagina "meno uno" dalla schermata iniziale, dunque alla sinistra della home. In questo spazio dedicato all'intrattenimento domestico, sarà possibile trovare un aggregatore dei principali servizi di streaming, fra cui anche Twitch, YouTube e Netflix, con suggerimenti basati sui nostri interessi.

Ma non ci saranno solo film e serie tv. Entertainment Space sarà infatti suddiviso in sezioni: Guarda, Gioca e Leggi. In ogni sezione troveremo dunque i relativi suggerimenti sia sulla base dei contenuti già utilizzati che sulle raccomandazioni dei relativi servizi multimediali. Per ulteriori approfondimenti, consigliamo la lettura del post disponibile sul blog ufficiale.

Il nuovo spazio dedicato all'intrattenimento sarà inizialmente disponibile sui nuovi tablet di Lenovo, Sharp e Walmart negli Stati Uniti. La distribuzione globale invece avverrà entro la fine dell'anno e arriverà non solo sui nuovi prodotti ma anche su alcuni dispositivi già rilasciati.