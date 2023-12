Google presenta Gemini: la nuova IA sarà più potente di GPT-4?

Nonostante i rumor su un possibile posticipo di Gemini, la grande G è riuscita a presentare giusto nell'ultima finestra utile del 2023 il suo nuovo modello di Intelligenza Artificiale.

Gemini è il LLM di Google che in tanti stavano aspettando, sia per l'hype generato dalle voci circa la sua potenza che per gli appassionati che non vedevano l'ora che iniziasse la guerra delle intelligenze artificiali. Forse non è ancora arrivato quel momento, ma questa mossa riconferma certamente l'azienda di Mountain View tra i player più importanti nel settore.

Siamo di fronte a un'offerta molto più elaborata rispetto a un "semplice" language model: Gemini comprenderà una versione ridotta, Gemini Nano, pensata per girare nativamente su Android. Ci saranno però anche una variante più potente, Gemini Pro, per l'utilizzo da remoto dei servizi accelerati dall'IA (non a caso, andrà anche ad alimentare Bard, il chatbot di Google, che con Gemini dovrebbe compiere un enorme passo in avanti) e l'ammiraglia Gemini Ultra, sistema no compromise per datacenter e applicativi di tipo enterprise.

Gemini Ultra sarà l'ultimo tassello dell'IA di Google e il suo lancio avverrà nel prossimo anno. Gemini Pro rappresenterà da subito la spina dorsale del nuovo Bard, mentre Pixel 8 e Pixel 8 Pro verranno aggiornati per supportare nativamente Gemini Nano e ottenere feature esclusive che non saranno più accelerate da remoto dai server di Google bensì riprodotte in locale.