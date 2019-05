Google presenta Nest Hub Max: lo smart speaker con schermo da 10 pollici

Google entra prepotentemente anche nel settore degli altoparlanti intelligenti rispondendo per le righe all'Echo Show di Amazon. Al Google I/O, il colosso del web ha mostrato il nuovo Nest Hub Max, un nuovo smart speaker con schermo da 10 pollici HD, che lo rende ideale anche per le video chiamate.

Rispetto all'Home Hub da 6 pollici, il nuovo Hub Max include uno schermo più grande, che fornirà un'esperienza migliore per la visualizzazione fotografica, ma anche per seguire ricette o leggere l'ora.

Lo schermo molto ampio però lo rende anche utile per la visualizzazione di filmati su YouTube ma anche per ascoltare la musica in streaming grazie alti altoparlanti stereo.

Il nuovo Nest Hub Max include anche un hub per la connessione dei dispositivi intelligenti, che quindi potranno essere controllati direttamente dal suo display.

Naturalmente, è anche integrata una Nest Cam che offre funzioni di sicurezza come il rilevamento dei movimenti, la cronologia degli eventi e la funzione "a casa" e "fuori casa".

La fotocamera è grandangolare, e può essere anche disabilitata (come il microfono) tramite un apposito pulsante, ma può anche riconoscere i gesti rapidi: ad esempio sollevando la mano si può mettere in pausa qualsiasi riproduzione multimediale. Supportate anche le videochiamate di Google Duo.

Face Match (come Voice Match) riconoscerà gli utenti ogni volta che camminano davanti ad una telecamera e caricherà le informazioni personalizzate, come appuntamenti del calendario e video messaggi sulla base di chi riconosce.

I prezzi annunciati sono di 229 Dollari per gli Stati Uniti, mentre sulla disponibilità italiana ancora non sono disponibili informazioni.