Google presenta Pixel 4 e Pixel 4 XL: specifiche tecniche e prezzi

Dopo settimane di rumor e leaks, Google ha finalmente presentato la nuova generazione di smartphone top di gamma per il 2020. Sul mercato arriveranno Pixel 4 e Pixel 4 XL: di seguito le specifiche tecniche ed i prezzi.

Google Pixel 4

Display : 5.7″ Full HD+ Smooth Display (90Hz OLED) – Ambient EQ

: 5.7″ Full HD+ Smooth Display (90Hz OLED) – Ambient EQ Batteria : 2800 mAh

: 2800 mAh Processore : Qualcomm Snapdragon 855 – Pixel Neural Core

: Qualcomm Snapdragon 855 – Pixel Neural Core Memoria RAM : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Memoria interna : 64 GB e 128 GB

: 64 GB e 128 GB Fotocamera posteriore : 12 MP Dual-Pixel & 16 MP Telephoto

: 12 MP Dual-Pixel & 16 MP Telephoto Fotocamera anteriore : 8 megapixel

: 8 megapixel Audio: Stereo

La sicurezza è garantita dalla suite Titan M, oltre che ovviamente dal Face Unlock che permette di sbloccare il dispositivo tramite il riconoscimento facciale. Ovviamente Google ha installato la versione stock di Android al suo interno, con aggiornamenti garantiti per i prossimi 3 anni.

Google Pixel 4 XL

Display: 6.3″ Quad HD+ Smooth Display (90Hz OLED) – Ambient EQ

6.3″ Quad HD+ Smooth Display (90Hz OLED) – Ambient EQ Batteria : 3700 mAh

: 3700 mAh Processore : Qualcomm Snapdragon 855 – Pixel Neural Core

: Qualcomm Snapdragon 855 – Pixel Neural Core Memoria RAM : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Storage : 64 GB or 128 GB

: 64 GB or 128 GB Fotocamera : 12 MP Dual-Pixel & 16 MP Telephoto

: 12 MP Dual-Pixel & 16 MP Telephoto Fotocamera anteriore: 8 megapixel

Anche in questo caso sono previste tutte le funzionalità di sicurezza incluse nel Pixel 4, tra cui il sistema di riconoscimento facciale e la suite Titan M.



Google si è anche soffermata sulla maggiore integrazione di Google Assistant, che sarà più veloce e reattivo grazie ad una serie di soluzione sviluppata in casa. Interessante anche l'aspetto del Face Unlock, che è stato etichettato come "il più veloce del mercato".

Nella cornice superiore, che è più marcata rispetto a quella inferiore, è presente Radar Soli, che grazie al Motion Sense consente di controllare il dispositivo, cambiare traccia, silenziare le sveglie e rispondere alle chiamate senza toccare il dispositivo ma semplicemente tramite delle gesture.



Pixel 4 e 4 XL sono resistenti ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP68. A livello software, oltre all'ultima versione di Android troviamo la nuova applicazione "Recorder", mentre per quanto riguarda la fotocamera sono presenti le nuove impostazioni "Dual Explosure Camera" e la modalità "Astrophotography", a cui si aggiungono le opzioni per il bilanciamento del bianco e le nuove opzioni per i ritratti.



I dispositivi sono disponibili in preordine da oggi a 799 Dollari. Nei negozi arriveranno in tre colori: Just Black, Clearly White e Oh So Orange.