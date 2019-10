Google presenta il Pixelbook Go: il laptop che parte da 649 Dollari

Google, dopo aver mostrato le nuove Pixel Buds 2, ha presentato nel corso del keynote in corso il nuovo Pixelbook Go, che rispetto al Pixelbook e Pixel Slate si inserisce in un'altra categoria di prodotti. Non siamo infatti di fronte ad un tablet o un 2-in-1, ma un laptop in stile Chromebook a tutti gli effetti.

A livello tecnico troviamo due altoparlanti integrati ai lati della tastiera, che dovrebbero garantire una buona esperienza di ascolto durante la riproduzione di audio e contenuti multimediali. Sopra lo schermo, 4K Ultra HD da 13 pollici “Molecular Display", è presente una fotocamera frontale da 2 megapixel in grado di registrare video in 1080p a 60 fotogrammi al secondo.

Per quanto riguarda il processore, gli utenti potranno scegliere tra l'Intel Core m3, i5 ed i7, accompagnato da 8 o 16 gigabyte di RAM e 64/128/256GB di storage interno. A differenza dei predecessori, il nuovo Pixelbook Go sfoggia uno display ratio di 16:9, a differenza del tradizionale 3:2.

Google quindi apre la linea Pixelbook ad un nuovo mercato, grazie alle numerose opzioni di personalizzazione che sicuramente accontenteranno tutti gli utenti interessanti. Degno di nota anche il prezzo: si parte da 649 Dollari per la versione base, un taglio di prezzo netto rispetto al Pixel Slate che parte da 799 Dollari.