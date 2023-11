Google, pressione sull'UE: iMessage è un gatekeeper, deve supportare lo standard RCS

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, l’Unione Europea ha tenuto iMessage fuori dalla lista dei gatekeeper, di fatto evitando ad Apple di supportare lo standard RCS per la messaggistica, un aspetto su cui sta facendo pressione Google già da diversi mesi. Proprio il motore di ricerca ed alcuni operatori, si sono rivolti all’UE.

In una lettera alle autorità di regolamentazione europee, il motore di ricerca si è appellato affinchè iMessage venga considerato un gatekeeper, sebbene nella prima lista non figuri in quanto non ritenuto abbastanza popolare: ricordiamo che per le soglie previste dal DMA i servizi devono raggiungere quota 45 milioni di utenti attivi mensili nell’Unione Europea per essere considerati gatekeeper.

Secondo il Financial Times, i dirigenti di Google, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica e Orange, vale a dire i maggiori operatori telefonici europei, hanno esortato le autorità europee a rivedere la loro decisione per spingerle ad includere iMessage nella lista dei gatekeeper, dove sono presenti anche piattaforme di messaggistica come Whatsapp e Messenger di Meta. "È fondamentale che le aziende possano raggiungere tutti i propri clienti sfruttando i moderni servizi di comunicazione con funzionalità di messaggistica arricchite", si legge nella lettera, rivelata da più fonti. "Attraverso iMessage, gli utenti aziendali possono inviare messaggi arricchiti solo agli utenti iOS e devono fare affidamento sugli SMS tradizionali per tutti gli altri utenti finali”.