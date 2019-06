Google, pressioni sul Governo per revocare il ban di Huawei

Un nuovo rapporto pubblicato dal Financial Times si sofferma nuovamente sulla questione del ban di Donald Trump ai danni di Huawei. Secondo quanto riferito, il motore di ricerca starebbe facendo pressioni sul Governo per costringerlo a rivedere il provvedimento adottato nei confronti del colosso di Shenzhen.

L'autorevole quotidiano sostiene che diversi manager del motore di ricerca starebbero tentando di convincere funzionari del Governo che la frammentazione di Android conseguente al lancio di un sistema operativo proprietario di Huawei potrebbe portare a numerose conseguenze sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

L'obiettivo finale di Google sarebbe quello di evitare di trovarsi nelle condizioni di non poter più rilasciare aggiornamenti per Android agli smartphone Huawei. La società cinese dal suo canto ha a più riprese manifestato le intenzioni di sviluppare un sistema operativo proprietario, che dovrebbe fare da alternativa al robottino verde. Google ritiene che un'eventuale scelta di questo tipo potrebbe rappresentare un pericolo importante per la sicurezza nazionale in quanto non avrebbe più alcun tipo di controllo sull'OS, sia in termini di sviluppatori che risorse per la sicurezza.

E proprio per questo motivo, i dirigenti dell'azienda si sono messi in contatto con il Dipartimento del Commercio per chiedere un'estensione della sospensiva di 90 giorni, ma anche per convincere i funzionari a mettere da parte il ban e quindi consentire il ripristino dei rapporti commerciali tra le società.