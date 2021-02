Google, ecco le prime immagini della nuova grafica di Android 12

La prossima versione di Android arriverà, secondo tradizione, nella seconda metà di quest'anno e le prime Developer Preview invece entro le prossime settimane. Benchè nessuna versione del software sia stata ancora rilasciata, porzioni del documento informativo redatto da Google per i partner sono trapelate online, insieme ad alcuni screenshot.

In particolare, si può ammirare un'interfaccia utente del tutto rinnovata, con particolare attenzione verso il pannello delle notifiche, che acquisisce nuove colorazioni nella tonalità chiara.

Rimanendo sul pannello delle notifiche, viene confermata la separazione fra le conversazioni e le altre notifiche e le nuvole di notifica hanno angoli ancora più arrotondati.

Sulla barra di stato è possibile inoltre apprezzare la presenza di due nuove icone votate alla privacy oltre ai rispettivi badge di notifica, ovvero lo stato di attività di videocamera e microfono. Google starebbe infatti pianificando di imporre la presenza di questi indicatori anche per app di terze parti. Non avendo però a disposizione i documenti integrali, non possiamo ancora approfondire l'argomento a sufficienza.

Ultima aggiunta, ma non per importanza, quella che sembra un'ulteriore implementazione dei widget sulla homescreen, con una grafica totalmente rinnovata di messaggi e chiamate. Questi nuovi widget sembrano integrare anche informazioni provenienti da altre applicazioni, oltre a quelle proprietarie. Un importante passo in avanti, qualora confermato, nel percorso di omogeneizzazione dello stile grafico, senza dubbio una delle differenze più evidenti rispetto alla controparte Apple.

Una bella infornata di novità insomma, che vanno ad aggiungersi al'integrazione di Columbus, una bella feature presentata con la prima Developer Preview di Android 11 poi rimossa dalla versione definitiva e che dovrebbe rivedere la luce proprio con Android 12.