Google, parte il processo antitrust negli USA: potrebbe essere il più grande di sempre

Lo scorso anno, dei report avevano svelato che l'idea di una causa dell'Antitrust americano contro Google fosse da tempo nell'aria presso il Dipartimento di Giustizia (DOJ) di Washington. Negli scorsi mesi, il procedimento legale ha infine preso forma e oggi, martedì 12 settembre, la causa antitrust americana contro Big G si è ufficialmente aperta.

Come spiega The Verge, il procedimento giudiziario viene studiato dal Department of Justice degli Stati Uniti da ben tre anni ormai. Si tratta di una causa che potrebbe fare da spartiacque per le Big Tech nel mercato americano, confermando o (più probabilmente) ribaltando la situazione di preminenza che aziende come Google, Apple e Microsoft si sono guadagnate negli Stati Uniti a discapito delle compagnie rivali, specie se di piccole dimensioni.

Secondo il DOJ, in particolare, Google avrebbe stipulato degli accordi anti-concorrenza con diverse altre Big Tech americane, tra cui spicca il nome di Apple. Nello specifico, Big G avrebbe promesso al colosso di Cupertino una partnership economica volta a rendere Google il motore di ricerca predefinito per tutti i dispositivi della Mela Morsicata, in modo da "fare fuori" la concorrenza ancora prima che questa potesse entrare nel mercato.

Il processo dovrebbe durare circa 10 settimane, perciò si concluderà tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Esso potrebbe essere il più grande processo di Antitrust della storia americana, o almeno il più grande dell'epoca delle Big Tech, surclassando persino un'analoga causa intentata negli anni Novanta dal Dipartimento di Giustizia di Washington contro Microsoft.

In ogni caso, Google ha già preparato una difesa e punta a vincere la causa. La tesi di Mountain View può essere riassunta in una dichiarazione rilasciata a Platformer da Kent Waller, Presidente della sezione Global Affairs di Google. "Le impostazioni di default sono importanti, ma non sono certo determinanti", ha spiegato il dirigente di Big G, aggiungendo che ogni utente è sempre stato libero di modificare il motore di ricerca di default nei dispositivi che utilizzava, scegliendo di preferire una delle numerose alternative a Google senza alcuna ripercussione negativa.