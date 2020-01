Google ha progettato una busta che trasforma lo smartphone in un telefono classico

Google ha lanciato tre nuove applicazioni sperimentali attraverso cui mira a ridurre la dipendenza da smartphone degli utenti. Queste rientrano nell'iniziativa Digital Wellbeing, ma una in particolare ha attirato le attenzioni di tutti: si tratta di una busta di carta che sigilla lo smartphone e lo trasforma in un telefono tradizionale.

Come si può vedere nel video dimostrativo presente poco sopra, Envelope attiva solo le funzioni classiche degli smartphone e permette solo di effettuare chiamate, in caso di necessità. La busta è progettata per funzionare solo con i Pixel 3A, e necessita dell'applicazione dedicata presente sul Play Store che genererà un documento PDF per costruire la busta contenente tutte le istruzioni per ritagliare il modello ed applicarlo sul Pixel.

Una volta terminata la fase di progettazione e stampa, basta aprire l'app Envelope, inserire il Pixel 3A nella busta e chiuderla. Nel PDF Google consiglia anche di utilizzare della colla per assicurarsi che il telefono non fuoriesca.

Lo smartphone permetterà di comporre numeri di telefono, utilizzare la composizione rapida o mostrare l'orario facendo lampeggiare i numeri del tastierino numerico.

Nel filmato Google mostra anche una versione di Envelope che consente solo di scattare foto e video, per trasformare lo smartphone in una vera e propria macchina fotografica.