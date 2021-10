Google: il programma beta di Android 12 continua, corposi aggiornamenti in arrivo?

Poche ore fa, Google ha rilasciato Android 12 in versione stabile per tutti i device compatibili. La release coinciderebbe normalmente con la fine della beta per Android 12, ma questa volta non è così: al contrario, Google ha intenzione di continuare il programma beta per tutto il 2021, e forse anche nel 2022.

Nel post di annuncio della disponibilità per tutti di Android 12, che segue di poche ore la presentazione ufficiale di Pixel 6 e 6 Pro, Google ha ringraziato gli utenti beta, che in totale hanno "riportato più di 50.000 problemi per migliorare la qualità della release per il pubblico", ma ha anche annunciato che il programma beta continuerà anche in futuro.

Ai testing saranno automaticamente ammessi tutti i beta tester di Android 12, mentre gli altri dovranno registrarsi tramite un apposito portale di Google. Il programma ripartirà a dicembre, anche se non è chiaro cosa verrà testato: secondo Google "avrete la possibilità di continuare il programma beta sui vostri device Pixel e ricevere le prossime pre-release di Android 12, che comprenderanno nuove feature, bug fix e miglioramenti di stabilità e performance.

La continuazione della beta avvalora alcuni leak degli scorsi mesi, secondo cui Google pubblicherà una versione mid-cycle di Android 12, che viene chiamata internamente Android 12.1 ma su cui il colosso di Mountain View non si è ancora espresso. Probabilmente, maggiori informazioni a riguardo saranno date durante l'Android Dev Summit del 27-28 ottobre prossimi.