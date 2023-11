Google promette di non usare il Santa Tracker di Natale per addestrare l'IA

Ogni anno è consuetudine, per i genitori più tecnologici, fare uso insieme ai propri figli del cosiddetto Santa Tracker di Google, che consente di accedere a giochi e tracciare i movimenti di Babbo Natale. Tuttavia, in tempi di intelligenza artificiale, per BigG è bene esplicitare che Santa Tracker non viene usato per l'addestramento IA.

Perché è nata questa polemica? Come riportato anche da Gizmodo, a novembre 2023 qualcuno ha notato che uno dei giochi legati al succitato servizio, ovvero Quick Draw, presenta una schermata introduttiva in cui si legge: "Aiuta Tensor a esercitarsi con il riconoscimento delle immagini. Tensor è il robot di machine learning di Babbo Natale". Sì, avete capito bene: a quanto pare gli elfi ora si fanno aiutare anche dall'intelligenza artificiale.

I genitori hanno dunque, per ovvi motivi, voluto vederci chiaro, visto che esiste anche un certo progetto TensorFlow in casa Google. Interpellata da Gizmodo, la società di Mountain View ha dunque dovuto fornire delle spiegazioni, visto che in una fase più avanzata della descrizione del gioco Quick Draw si legge anche che "più parole raffigurerai, più Tensor affinerà le sue capacità".

Tuttavia, nonostante quanto si potrebbe pensare leggendo la prima volta queste frasi, alla fine un portavoce di Google si è scusato per la confusione e ha spiegato di non prendere alla lettera quella descrizione, visto che in realtà i disegni legato all'esperienza Quick Draw non vengono sfruttati per addestrare l'IA.

Inoltre, è stato reso noto che, nonostante i nomi simili, il Tensor associato al Santa Tracker non ha alcuna correlazione coi veri servizi IA di Google. Insomma, i genitori possono stare tranquilli (e magari potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per spiegare il termine "machine learning" ai figli).