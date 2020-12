Google promuove Google Foto con una video parodia dei Nickelback: il risultato è un meme

Il video musicale di "Photograph" dei Nickelback è già stato in passato oggetto di meme e parodie, ed alla lunga lista di coloro che hanno sfruttato la parte iniziale della clip, con protagonista il frontman Chad Kroeger, si è aggiunta anche Google. Il risultato, manco a dirlo, è un meme.

Come mostriamo nel player presente in apertura, infatti, Google ha sfruttato i primissimi secondi del filmato originale, in cui il cantante mostrala fotografia, per pubblicizzare le potenzialità di Google Foto.

Tralasciando l'ironia, però, lo spot ha un altro obiettivo: evidenziare come Google Foto sia importante per mantenere vivi i ricordi fotografici. Nel video, infatti, il cantante canadese riesce a rivivere i ricordi degli ultimi quindici anni in appena un minuto e mezzo.

Di recente il servizio di Google è stato al centro di varie modifiche: ad inizio novembre è stato annunciato che Google Foto non offrirà più spazio illimitato gratuito e passata una certa soglia bisognerà sostenere un abbonamento. Oltre i 15GB, infatti, i gigabyte aggiuntivi bisognerà pagarli. Sempre da questo fronte, ad inizio mese è stato annunciato che ora Google Foto è in grado di modificare lo sfondo dello smartphone casualmente, ogni volta che si spegne e riaccende lo schermo, sulla base delle immagini presenti in galleria.