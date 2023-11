Google pronta a lanciare una nuova app per tutti: ecco a cosa serve Cubes

Mentre giungono voci circa un possibile ritardo nello sviluppo dell'anti-ChatGPT di Google, il gigante di Mountain View è tornato a far parlare di sé per un'altra interessante novità, che riguarda stavolta il Play Store e una nuova app apparentemente prossima al lancio.

Il suo nome sarebbe Cubes e i primi riferimenti alla sua esistenza sono datati febbraio 2023. In particolare, si tratterebbe di un nuovo contenitore che dovrebbe suggerire contenuti provenienti dalle app sulle basi dei propri interessi e delle proprie passioni.

Attualmente, come si vede negli screenshot, è possibile impostare svariate categorie che serviranno per impostare il proprio feed, mentre nella pagina iniziale dovrebbe prendere posto un carosello con i contenuti più interessanti in generale.

Le categorie potranno essere organizzate secondo un nostro ordine preferito. Purtroppo, attualmente l'app risulta ancora completamente vuota in quanto non ancora operativa pubblicamente.

Non si sa ancora se e quando l'app verrà resa disponibile: Google è nota per questo genere di attività di sviluppo e sperimentazione e non tutti i suoi progetti alla fine riescono a vedere la luce. Come andrà a finire con Google Cubes, solo il tempo saprà dircelo.

Nel frattempo, ricordiamo che arrivano grandi novità anche in termini di messaggistica: dopo le pressioni della stessa Google, infatti, Apple ha deciso di supportare lo standard RCS andando incontro alle richieste dell'Unione Europea.