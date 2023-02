Google pronta a portare il 'vero' Chrome su iPhone: svolta in arrivo su iOS?

A poche settimane dall'ultimo aggiornamento di Chrome per iOS e Android, il popolare browser di Google torna sotto ai riflettori con particolare riferimento ai dispositivi mobili targati Apple.

Un recente report di The Register, infatti, spiega che il team di sviluppo di Chromium sarebbe al lavoro su una versione del browser per iOS basata su Blink, l'engine proprietario di Google, e non sul WebKit di Apple, che di fatto attualmente "costringe" i browser di terze parti a non potersi discostare in maniera sostanziale dal browser integrato Safari.

I termini di Apple per il suo AppStore allo stato attuale non consentono la pubblicazione di un browser sviluppato diversamente da quanto previsto dall'azienda, perciò è probabile che si tratti di una prima build preliminare pensata per iniziare a tastare il terreno in termini di stabilità e performance. A spiegarlo è la stessa Google, che ammette di avere l'intenzione di proseguire ma che "non sarà disponibile per gli utenti e continueremo ad aderire alle politiche di Apple".

Una speranza più che una chiave di lettura è che Google si stia iniziando a spianare la strada in vista di possibili cambiamenti strutturali dell'AppStore, in modo da anticipare le mosse e avere il suo prodotto di punta già pronto per un eventuale lancio in piena regola. Come al solito, staremo a vedere ma nel frattempo ricordiamo che su desktop Edge e Chrome stanno già integrando RTX Super Resolution, una tecnologia che mira a upscalare i video riprodotti in streaming direttamente sul PC.