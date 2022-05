Google sarebbe pronta a rimuovere oltre 900.000 app datate dal Play Store

Non è un mistero che ci siano miriadi di app non aggiornate sul Play Store di Google. Tuttavia, ora BigG si sta mobilitando per migliorare la situazione. Infatti, la società di Mountain View sembra avere intenzione di rimuovere dallo store digitale almeno 900.000 app.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Authority e CNET, Sundar Pichai e soci starebbero pensando di mettere in atto un'operazione simile a quella annunciata da Apple. In parole povere, l'obiettivo finale sarebbe quello di eliminare dal negozio digitale preinstallato su molti dispositivi Android il software che non riceve update da lungo tempo.

D'altronde, Google aveva già annunciato un giro di vita sulle app, dato che da novembre 2022 il software basato su API con più di due anni alle spalle verrà limitato e oscurato, anche per via di ovvi motivi di sicurezza (attenzione però al fatto che le restrizioni saranno attive solamente quando il dispositivo Android presenta una versione dell'OS più recente rispetto alle API dell'app).

Ora, però, iniziano a circolare dei numeri importanti relativi a quante applicazioni potrebbero venire rimosse dal Play Store (circa 900.000, come illustrato in precedenza, ma più precisamente il numero sarebbe vicino a 896.000). In parole povere, si fa riferimento all'impossibilità per gli utenti di effettuare il download del software, perlomeno fino a quando i developer non rilasciano un aggiornamento.

La questione ha chiaramente generato un ampio dibattito, dato che, ad esempio, alcuni sviluppatori di videogiochi indie hanno affermato che non ci sarebbe molto da aggiornare in tal senso dopo anni dall'uscita di un titolo. Al netto di questo, nel caso qualche applicazione "datata" non risulti più disponibile sul Play Store a fine 2022, adesso siete a conoscenza della probabile motivazione.