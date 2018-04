Google pronta a rivoluzionare Gmail: ecco le novità in arrivo

Google punta a rivoluzionare Gmail. Il motore di ricerca, infatti, in una mail trapelata sul web ha rivelato di essere al lavoro su una nuova versione del proprio servizio di posta elettronica, che includerà delle novità estremamente interessanti non solo a livello di layout.

Google, infatti, ha confermato che Gmail includerà un nuovo look e pulito per la versione web, e fornirà facile accesso all'app di G Suite come Google Calendar, direttamente da Gmail.com. Anche su Gmail Web è in arrivo la funzione di Smart Reply, che è già presente su mobile e consente di di rispondere rapidamente alle email ricevute. Sarà inoltre anche possibile "posticipare" le email per scegliere quando farle riapparire nella casella di posta. Infine, Google garantirà anche il supporto offline per il proprio servizio.

Il motore di ricerca nota anche che queste funzioni saranno parte di un programma di Early Adopter per i clienti G Suite, ma saranno disponibili successivamente anche agli utenti "pubblici".

Il supporto offline arriverà entro giugno 2018. Google l'aveva già rivelato in passato le proprie intenzioni, dopo quanto fatto con le app destinate ai Chromebook.

Un portavoce, parlando con The Next Web, ha affermato che "stiamo lavorando ad alcuni importanti aggiornamenti per Gmail, che però sono ancora in lavorazione. Abbiamo bisogno di un pò più di tempo per ultimarne lo sviluppo, quindi ancora non siamo in grado di condividere con voi alcun tipo di informazione. Vi faremo sapere non appena saranno disponibili".