Google pronta a slegarsi da Samsung per i chip Tensor: nel futuro c'è TSMC?

Mentre già si parla con insistenza delle potenzialità del nuovo SoC Google Tensor G3 di Pixel 8, in casa Google sembrano esserci grandi piani per la produzione e lo sviluppo di chip proprietari e per slegarsi, al contempo, dalla forte dipendenza da Samsung.

Attualmente, infatti, nonostante la forte impronta data da BigG ai suoi chip, alla base dello sviluppo c'è Samsung sia per la vera e propria produzione che per il design stesso dei chip Tensor.

In questo contesto, anche le sorti del chip Tensor G3 sono legate a doppio filo alla bravura di Samsung nel suo corretto sviluppo.

A quanto pare, però, la volontà di Google sarebbe proprio quella di slegarsi dal chipmaker sudcoreano e spostare in-house perlomeno tutta la fase di progettazione. L'intenzione era quella di partire già con il Tensor G4 di quarta generazione ma questi piani sarebbero saltati in corso d'opera.

L'"indipendenza" di Google in tal senso potrebbe arrivare però con il Tensor G5, nome in codice "Laguna", con un ipotetico lancio nel 2025. A quel punto, però, secondo la fonte BigG potrebbe guardare a TSMC e al suo nodo a 3 nanometri per la produzione.

Attualmente non c'è nulla di certo in merito, perciò non ci resta che osservare l'evoluzione di questa dinamica. Nel frattempo, ricordiamo che i primi benchmark del chip Tensor G3 di Pixel 8 sono stati a dir poco deludenti.