Google propone di 'estendere lo standard QWERTY': 'Manca un tasto importante'

Lo standard QWERTY esiste da molti anni. Pensate che l'invenzione di quest'ultimo risale all'Ottocento, quando veniva utilizzato per le macchine da scrivere. Tuttavia, la successiva diffusione del mondo dell'informatica ha chiaramente ampliato il numero di prodotti che utilizzano questo standard.

Infatti, ora la maggior parte delle tastiere per computer inizia proprio con le lettere 'Q', 'W', 'E', 'R', 'T', 'Y', da cui prende il nome la succitata disposizione dei tasti. Nel caso vi interessi approfondire l'argomento, vi consigliamo di leggere la nostra news sul perché le tastiere usano lo standard QWERTY.

Stiamo quindi parlando di qualcosa entrato ormai di prepotenza nel nostro immaginario comune. Tuttavia, la tecnologia sta velocemente cambiando il nostro modo di vivere e le nostre esigenze e quindi è importante non focalizzarsi sul passato e mantenere aggiornato lo standard delle tastiere con le nuove funzionalità offerte dall'informatica odierna.

Per questo motivo, nel corso del recente USB - Implementers Forum, Google ha proposto l'aggiunta di un nuovo tasto: quello per avviare l'assistente vocale per desktop. Non si tratta quindi di una revisione dell'iconica disposizione dei tasti delle keyboard, bensì di un'aggiunta che ne amplia le funzionalità. Inoltre, stiamo parlando di un nuovo standard facoltativo, che non andrà quindi a sostituire QWERTY.

Nell'apposito documento di richiesta, Google ha scritto quanto segue: "Vorremmo proporre una nuova possibilità per l'avvio di un'applicazione desktop assistant. [...] Tastiere e altri dispositivi di input dovrebbero avere tasti o pulsanti dedicati per il lancio di applicazioni desktop assistant". Siamo ovviamente ancora agli inizi e quindi non sappiamo come può essere fatto questo tasto. Inoltre, non è chiaro se la proposta verrà approvata o meno. Staremo a vedere.