Google pubblica una pagina ufficiale dedicata ad Android 11, ma la rimuove poco dopo

Nonostante l'arrivo di Android 10 sia relativamente recente (risale a settembre 2019), è già arrivata l'ora di parlare della prossima major release del sistema operativo del robottino verde.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Police, l'azienda di Mountain View ha, probabilmente per sbaglio, pubblicato una pagina ufficiale dedicata alla Developer Preview di Android 11, salvo poi rimuoverla dopo che quest'ultima è stata scovata dagli appassionati. D'altronde, il mondo del Web è sempre molto attento a questi aspetti e non si fa mai scappare nulla.

In ogni caso, la pagina coinvolta sembra essere semplicemente un "copia e incolla" quasi integrale dal sito dedicato agli sviluppatori di Android 10 (ovviamente fatta eccezione per il nome "Android 11" e qualche altra lieve modifica). Nonostante questo, la "svista" da parte di Google ci conferma il fatto che l'azienda di Mountain View sta lavorando alla prossima major release del sistema operativo e che sembra esserci l'intenzione di continuare a scegliere un nome che non include parole relative al cibo (ricordiamo che in passato le versioni di Android si chiamavano, ad esempio, "Nougat", "Oreo", "Pie" e così via).

Che il rollout della prima Developer Preview di Android 11 sia imminente? Staremo a vedere: questa volta i rumor sono iniziati molto presto.