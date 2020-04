Google pubblica i risultati finanziari del Q1 2020 con importanti perdite

Il secondo trimestre del 2020 è già iniziato da alcuni giorni per i giganti della tecnologia. Nel mentre molti hanno pubblicato i dati finanziari fatti registrare nei tre mesi precedenti, tra cui Google. La pandemia non ha lasciato indenne neanche il colosso di Mountain View.

Alphabet, la società a capo di Google, ha da poco annunciato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre del 2020. Il CEO Sundar Pichai ha sottolineato come le perdite legate alla pubblicità siano state molto importanti dopo un trend del tutto positivo. Troviamo però anche categorie che sono riuscite a raccogliere risultati ancora più importanti a seguito dell'emergenza.

Le ricerche Google hanno subito un’impennata soprattutto per quanto riguarda le attività correlate al Coronavirus, con risultati quattro volte maggiori rispetto alle ricerche effettuate per il Super Bowl. Anche YouTube ha fatto registrare il segno più, pur non fornendo i dati dettagliati. L’aumento è chiaramente dettato dal fatto che milioni di persone negli ultimi due mesi sono state costrette a restare a casa per proteggersi dalla pandemia ed hanno trovato in YouTube un valido strumento per l’intrattenimento.

Il CEO di Alphabet ha anche osservato che gli utenti utilizzano il loro smartphone come strumento principale per la navigazione su Google, il che ha portato anche ad un aumento dei download delle App dal Play Store. L’aumento dei download è stato stimato in circa il 30% per il mese di Marzo. Sono invece diminuiti i dispositivi attivi con Google Play, a causa del calo della domanda da parte dei consumatori per l’acquisto di nuovi smartphone.

Complessivamente, Google è riuscita ad aumentare le sue entrate del 13% rispetto allo scorso anno raggiungendo i $ 41,2 miliardi. I dati non potrebbero essere così entusiasmanti nel prossimo trimestre, in quanto gli effetti del Covid-19 potrebbero essere ancora più importanti. La principale fonte di guadagno da parte di Google è la pubblicità ed il calo potrebbe essere davvero importante. Nel mese di Luglio potremo sapere sicuramente come sarà andata e se le analisi saranno state azzeccate.

Google ha messo in atto diverse iniziative per favorire i rapporti tra le persone sia a livello umano che lavorativo in questo momento parecchio complicato. L'aggiornamento dell'App Meet va in questo senso ed ora consente di fare videochiamate fino a 16 utenti contemporaneamente.