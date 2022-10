Google pubblica un nuovo video per Pixel 7: ci sono anche Pixel Watch e Pixel Buds Pro

Google Pixel 7 è comparso su Amazon solo qualche giorno fa, anticipando il lancio ufficiale, fissato da Big G per il 6 ottobre prossimo. Dopo aver fatto capolino sull'ecommerce di Jeff Bezos, è ora la stessa Google a diffondere un video-promo di Pixel 7, che potete trovare in cima a questa notizia.

Il video, disponibile anche su YouTube, ha una durata di soli trenta secondi, ma ci permette di dare un'occhiata al design di Pixel 7 e di Pixel Watch, anch'esso presente in alcune rapide sequenze pubblicitarie. Il titolo della pubblicità è "Preparati a Pixel 7: un telefono che può darti di più", mentre il video sembra focalizzarsi sui miglioramenti della nuova generazione di smartphone di Big G rispetto alla scorsa.

Secondo il video, infatti, la fotocamera di Pixel 7 sarà migliorata rispetto a quella di Pixel 6, poiché sarà capace di dare agli utenti "più dettagli, più focus e più magia": ciò potrebbe essere un riferimento ad un incremento della risoluzione della lente principale dello smartphone, ma potrebbe anche riferirsi ad una migliore gestione delle fotografie da parte dell'IA, oppure a entrambe le cose insieme.

Subito dopo, l'ad spiega che Pixel 7 fornisce anche "più wow!": l'immagine si sposta qui su Google Pixel Watch, che mostra la navigazione di Maps in tempo reale. Una feature veramente utile, anche se non certo completamente nuova o esclusiva del dispositivo "made by Google". In un altro frame del video, poi, possiamo vedere le Pixel Buds Pro, che dovrebbero essere annunciate durante l'evento di presentazione di Pixel 7, 7 Pro e Pixel Watch del 6 ottobre.

Infine, il video mostra la sigla G2, un chiaro riferimento al chipset Tensor G2 di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che è già stato confermato da Google per i suoi due nuovi smartphone alcune settimane fa. Conclude il video la frase "Preparati a nuovi Pixel", che potrebbe preannunciare sia l'annuncio di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che fare da teaser per Pixel Fold, che potrebbe essere mostrato, insieme a Pixel Tablet, proprio nel corso dell'evento del 6 ottobre.