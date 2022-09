Google pubblica video teaser di Pixel 7: ammiratelo prima del lancio!

In attesa del lancio di Google Pixel 7 fissato a ottobre la Grande G pensa ad attirare ulteriormente i fan della gamma di smartphone con un nuovo video teaser che mostra il design del Pixel 7 Pro, il modello flagship d’ultima generazione. Riscopritelo prima del debutto ufficiale!

Nel breve filmato pubblicato dalla società di Mountain View, della durata di 43 secondi, abbiamo la possibilità di vedere il telefono da molte angolazioni e in tutte e tre le sue colorazioni: Obsidian (alias nero/grigio scuro), Snow (bianco) e Hazel (una tonalità grigio-verde). Il filmato mostra anche dettagli molto particolari della scocca, tra i pulsanti e il collegamento tra modulo fotocamera rettangolare e bordo.

L’elegante presentazione non comprende i dettagli tecnici, in merito ai quali i tipster hanno rilasciato diverse dichiarazioni: in particolare, si parla del SoC Tensor di seconda generazione sotto la scocca assieme a 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione.

Sul retro di Pixel 7 Pro ci sarà poi un setup a tripla fotocamera, con sensori rispettivamente da 50 MP, 12 MP ultra grandangolare e 48 MP tele, dove quest’ultimo dovrebbe essere il Samsung GM1 sostitutivo del Sony IMX586 visto su Pixel 6 Pro. Anteriormente, invece, il sensore Samsung 3J1 da 11 pollici sostituirà quello della generazione precedente. Infine, il display dovrebbe essere un OLED LTPO da 6,7 pollici QHD+ a 120Hz.

Sempre in merito a questa gamma di smartphone, secondo altri leak Pixel 7 e 7 Pro dovrebbero costare come Pixel 6 e 6 Pro.