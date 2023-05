Google fa pulizie, fate attenzione: questi account Gmail verranno eliminati

Non solo addio ai dati, l'intero account potrebbe essere a rischio: un aggiornamento punta a eliminarli definitivamente rimettendoli quindi in pista per nuovi possibili proprietari.

Adottando una misura già vista in altri casi, come per esempio quando Microsoft decise di eliminare gli account inattivi, anche Google come la casa di Redmond ha fissato dei requisiti molto precisi, tra cui la durata del periodo di inattività: se il vostro indirizzo di posta elettronica Gmail e, di conseguenza, l'account a esso collegato non vengono utilizzati da due anni, potreste essere a rischio.

Per inattività non si intende il semplice login e questa politica va a sostituire la precedente che prevedeva, invece, il wipe dei dati sugli account che non li utilizzavano da due anni.

Google spiega che l'attività di un account viene misurata sulla base dell'utilizzo di servizi come YouTube e Google Drive, ma anche la semplice lettura di email concorre a questa definizione.

Fortunatamente, la nuova policy di Google sugli account inattivi non entrerà in vigore prima di dicembre di quest'anno, come minimo, dando a tutti un abbondante periodo di preavviso per provvedere al recupero degli account lasciati a "prendere la polvere" per più tempo del solito.

Inoltre, l'azienda inizierà eliminando gli account creati e mai utilizzati, seguendo quindi una sorta di "gerarchia" d'utilizzo fino ad arrivare agli account effettivamente utilizzati e poi abbandonati.

Ricordiamo che, sempre in tema di accessi al proprio profilo, di recente Google ha annunciato le Passkey, un sistema facile, rapido e sicuro per effettuare il login.