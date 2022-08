Google punta sui robot umanoidi: stanno imparando a cucinare gli hamburger!

La robotica è ormai un settore di punta dell'informatica, come dimostrano gli enormi investimenti delle Big Tech nella creazione di nuovi automi: dopo le spavalde dichiarazioni di Elon Musk su Tesla Optimus, è ora Google ad annunciare dei robot "complessi", capaci di svolgere azioni "umane".

La particolarità dei nuovi robot di Big G, infatti, è che essi riescono a svolgere operazioni molto più complesse delle controparti attualmente in commercio, pur trattandosi di automi destinati a delle azioni ripetitive nelle catene di montaggio aziendali. Addirittura, GizChina riporta che le nuove tecnologie di Google nel campo della robotica ricorderebbero anche fisicamente degli esseri umani.

In effetti, la "moda" dei robot umanoidi sta contagiando molte aziende, tra cui la già citata Tesla e alcuni colossi cinesi: per esempio, lo scorso mese anche Xiaomi ha presentato un automa dalle fattezze umane, capace persino di riconoscere le emozioni provate dalle persone. In realtà, l'automa umanoide di Big G non sembra porsi un obiettivo così alto.

Al contrario, l'ultimo esperimento dei Google Labs mira a mostrare come un robot possa cucinare un hamburger: la cucina, secondo l'azienda di Mountain View, è un campo perfetto in cui dimostrare la capacità di adattamento e di svolgimento di compiti diversi da parte di un robot, poiché per gestire cotture, tagli e impiattamenti quest'ultimo deve partire da una serie di comandi complessi, ridurli in azioni singole, effettuarle nell'ordine corretto e, infine, ricostruire il prodotto finito desiderato dalla ricerca.

Per esempio, durante una demo della scorsa settimana, un ricercatore di Google avrebbe semplicemente chiesto al robot: "ho fame, posso avere uno snack?". È stato infine l'automa a cercare nella cucina del laboratorio qualcosa che potesse corrispondere ad uno "snack", scegliendo infine un pacchetto di patatine che ha infine consegnato al ricercatore stesso.

Secondo Google, quello basato sulle operazioni complesse (anziché su quelle semplici) è un modo completamente nuovo di sviluppare robot, che potrebbe portare a degli automi più reattivi e capaci di adattarsi a situazioni diverse, come quelle richieste nella vita di tutti i giorni.