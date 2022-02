L'autenticazione a due fattori funziona per Google: furti di account dimezzati

Già da diversi mesi, Google sta insistendo molto sull'autenticazione a due fattori, che fino al 2021 è stata opzionale ma che ora viene attivata di default per tutti gli account Google. Pare tuttavia che la mossa di Big G, per quanto drastica, abbia avuto successo: infatti, i furti di account Google sono crollati negli ultimi mesi.

Che la 2SV riduca drasticamente il rischio di furto di dati è un fatto dimostrato da alcune ricerche accademiche degli ultimi anni, ma il miglioramento di sicurezza ottenuto da Google è comunque impressionante. Big G ha infatti spiegato di aver abilitato la 2-Step Verification per ben 150 milioni di account negli ultimi mesi, ed ha imposto a due milioni di creatori di contenuti su YouTube di fare altrettanto.

Fatto ciò, Google ha verificato che, tra gli iscritti al programma 2FA (volontari o meno), i furti di dati si sono ridotti del 50% rispetto a quelli che si verificano in un campione di utenti che utilizzano solo la propria password per l'accesso all'account Google. Per questo, la compagnia di Mountain View ha spiegato di voler rendere la 2SV automatica e obbligatoria per molti più account nei prossimi mesi, anche se non ha pubblicato una timeline dei tempi in cui intende farlo.

Il miglioramento della sicurezza offerto dall'autenticazione a due fattori è enorme, ed è normale che Google intenda introdurla "d'ufficio" per tutti gli account legati alle proprie piattaforme: in molti casi, infatti, succede che gli account Google siano legati ad altri servizi, come quelli di home-banking o ai social network, che così rischiano di essere compromessi in massa in caso di accesso non autorizzato ad un account non protetto con 2SV o 2FA.

Google ha anche spiegato di sapere che la 2FA può essere frustrante per gli utenti, e ha già comunicato di essere al lavoro per una tecnologia che rimpiazzi le password mantenendo comunque un livello di sicurezza elevato. Intanto, inoltre, Google ha appena risolto alcune falle di sicurezza di Android 12.