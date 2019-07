Google raccoglieva i dati privati degli utenti tramite le reti WiFi pubbliche

Non si allenta la presa delle agenzie governative nei confronti dei giganti tech. Nel giorno dell'apertura della maxi indagine, arriva dagli Stati Uniti la notizia che Google è stata multata per 13 milioni di Dollari per aver raccolto i dati degli utenti via WiFi.

Il tutto risale al 2010, nell'anno in cui il motore di ricerca ha iniziato a mappare le strade di trenta nazioni per il servizio Street View integrato in Google Maps. Durante queste operazioni, la società di Mountain View avrebbe memorizzato i dati presi dalle reti WiFi pubbliche. In questo modo, Big G sarebbe riuscita a mettere le mani su un'enorme mole di informazioni degli utenti, tra cui i numeri di carta di credito e le chiavi di accesso ai sistemi bancari.

Alcuni utenti si sono accorti della pratica ed hanno iniziato a promuovere una class action culminata negli scorsi giorni, quando Google ha accettato il pagamento di una multa di 13 milioni di Dollari, a cui si aggiunge l'impegno a rimuovere tutti i dati privati degli utenti memorizzati tramite Street View.

Dalla compagnia americana è anche arrivata la promessa di evitare altre azioni di questo tipo per acquisire informazioni riservate senza consenso da parte dei cittadini.



L'importo della sanzione è esiguo rispetto al fatturato di Google, ma si aggiunge a quella per YouTube che potrebbe arrivare prossimamente.