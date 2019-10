Google ha raggiunto la supremazia quantistica: lo storico annuncio del motore di ricerca

Google ha annunciato di aver raggiunto la supremazia quantistica, una vera e propria pietra miliare nel campo della ricerca informatica. La conferma, arrivata tramite un articolo pubblicato sulla rivista Nature, segue i rumor di Settembre, che sono stati già contestati dai concorrenti.

Nell'articolo, un rappresentate del motore di ricerca spiega come il computer quantico a 54 bit, battezzato Sycamore, abbia impiegato solo 200 secondi per eseguire un calcolo che altrimenti avrebbe richiesto 10.000 anni sul supercomputer più veloce del mondo.

Il raggiungimento dell'obiettivo segna un punto di svolta importante in vari ambiti. La supremazia quantistica potrebbe infatti servire per la progettazione di batterie migliori e medicinali più efficienti, oltre che per ridurre al minimo le emissioni derivanti da prodotti chimici agricoli. Inoltre, come osservato da vari ricercatori, potrebbe anche aiutare a far progredire le tecnologie esistenti come il deep learning.

Al momento però quanto fatto dal motore di ricerca non è destinato a fare nulla di tutto ciò ed è stato portato avanti semplicemente per mostrare il funzionamento di un computer quantistico.

Si tratta però di un passo importante verso una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria per la nostra vita. In passato il CEO di Google Sundar Pichai l'aveva paragonata al primo volo dei fratelli Wright.