Google rassicura gli utenti: 2 anni di supporto confermati per Android One

Come vi abbiamo riportato in questa news, qualche giorno fa gli utenti di Reddit avevano espresso la propria preoccupazione per via del fatto che Google aveva rimosso ogni riferimento ai due anni di supporto per gli smartphone aderenti al programma Android One.

In particolare, come riportato anche dai colleghi di FoneArena e IndiaToday, un portavoce della società di Mountain View ha rassicurato gli utenti, dichiarando quanto segue: "Confermiamo che la nostra promessa di fornire due anni di aggiornamenti sui dispositivi Android One è ancora valida e che il design del nostro sito web non ha alcun impatto su tale programma". Insomma, sembra che si sia trattato solamente di un redesign del sito e che i due anni di major update del robottino verde per tutti gli smartphone aderenti al programma Android One siano ancora garantiti.

La rimozione di ogni riferimento ai due anni di supporto dal sito ufficiale aveva fatto indispettire gli utenti di Reddit, che avevano iniziato a pensare che la società californiana avesse rivisto le sue promesse. Ebbene, a quanto pare è tutto risolto e coloro che hanno già acquistato uno smartphone aderente al programma Android One non devono preoccuparsi. Insomma, speriamo che Google continui a supportare questo interessante programma, che ha sfornato dei dispositivi piuttosto validi.