Google: la realtà aumentata sarà presente su centinaia di milioni di smartphone

Centinaia di milioni di smartphone saranno in grado di visualizzare contenuti in realtà aumentata già a partire dal prossimo anno. Lo ha affermato il vice presidente di, parlando nel corso del Web Summit in corso a Lisbona.

Singh ha affermato che grazie al framework di sviluppo Google ARCore, sarà possibile accedere a contenuti in AR quotidianamente, ed in tutto il mondo, già a partire dal 2018.

“Ci saranno centinaia di milioni di smartphone AR-Ready. Nella fase attuale stiamo collaborando con gli sviluppatori per aiutarli a costruire un’esperienza destinata a diventare un’abitudine quotidiana” ha affermato il dirigente del motore di ricerca, il quale ha anche toccato il tema riguardante le opportunità di monetizzazione per i contenuti in realtà aumentata, come i giochi e le app commerciali: “la realtà aumentata diventerà un asso portante di Android nel corso dei prossimi anni. Ed una volta che raggiungerà questo obiettivo, la sua naturale evoluzione sarà rappresentata dalla monetizzazione”.

Il SDK ArCore di Google è stato rilasciato nel mese di agosto ed è destinato proprio allo sviluppo di applicazioni basate sulla realtà aumentata per dispositivi senza sensori di profondità.