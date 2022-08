Google, record per Cloud Armor: ha respinto il più grande attacco DDoS di sempre

Nel mese di giugno, il mondo della cybersecurity è stato scosso dal più grande attacco DDoS di sempre, che ha raggiunto il record di 26 milioni di richieste al secondo e che è stato contrastato efficacemente da CloudFlare. Oggi, però, Google ha rivelato un nuovo attacco DDoS di portata enorme, con 46 milioni di richieste al secondo.

Viste le dimensioni dell'attacco e del numero di richieste, quello riportato da Google è il nuovo attacco DDoS più grande della storia, sottraendo lo scettro all'attacco-record dello scorso giugno e mostrando un preoccupante trend relativo all'ingigantimento numerico degli attacchi di questo tipo. Infatti, in termini percentuali, il nuovo attacco è stato portato avanti con il 77% di richieste in più di quello di due soli mesi fa.

Ad ogni modo, Google è riuscita a fermare l'attacco grazie al servizio Google Cloud Armor, che viene utilizzato per la protezione di siti web dei clienti dell'azienda di Mountain View dagli attacchi DDoS. La compagnia ha anche spiegato che l'attacco ha generato un flusso di traffico pari a quello gestito dai server di Wikipedia in un giorno, condensandolo in soli 10 secondi.

La compagnia ha anche spiegato che "oggi, tutte le risorse presenti su internet sono sottoposte ad un costante rischio di attacchi, con un impatto che può variare dal peggioramento delle performance e dell'esperienza degli utenti fino all'aumento dei costi delle operazioni e degli hosting per i gestori dei siti web e delle applicazioni e, addirittura, alla completa distruzione di risorse di importanza critica".

Google Cloud Armor, che è riuscito a contrastare l'enorme attacco DDoS degli scorsi giorni, è teoricamente capace di contrastare fino a un milione di richieste al secondo. Tuttavia, all'atto pratico, pare che il servizio di Big G sia riuscito ad arrivare ben oltre, bloccando un totale di 46 milioni di richieste al secondo nel momento di picco dell'attacco DDoS. Qualche giorno fa, comunque Google è andato offline in tutto il mondo per alcuni minuti, forse a causa di un guasto elettrico.