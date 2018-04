Google: il Reddito Universale nel 2030 in tutti i paesi occidentali avanzati

Ray Kurzweil, uno dei futurologi più famosi al mondo, nonchè Director of Engineering di Google, sostiene che l'arrivo del Reddito Universale sia ormai inevitabile, e sarà realtà in tutti i paesi occidentali avanzati entro il 2030.

Non è però l'unica previsione di Kurzweil, secondo cui l'intelligenza artificiale è ormai sul punto di "ridisegnare" e ripensare completamente la società umana, sebbene al momento ancora non sia chiaro come sarà l'economia mondiale a seguito dell'approdo dei robot nelle fabbriche. In molti credono che delle nuove reti di sicurezza sociale saranno messe in atto allo scopo di proteggere i cittadini vulnerabili dalla disoccupazione provocata dalle nuove tecnologie.

"Entro il 2030 avremo un reddito universale nel mondo sviluppato, che diventerà di base in tutto il mondo entro la fine del decennio. Saremo in grado di vivere molto bene. La preoccupazione principale però l'applicazione" ha affermato sul palco del TED Talk 2018. Chris Hughes, cofondatore di Facebook, ad esempio ritiene che tassare l'1 per cento potrebbe essere il modo più efficace per implementare il Reddito Universale come forma di redistribuzione della ricchezza.

Nella schiera degli imprenditori che desiderano puntare su questo tipo di reddito figurano anche Richard Branson di Virgin ed Elon Musk di SpaceX e Tesla.

Interessante anche quanto affermato da Kurzweil sull'IA. Il dirigente della compagnia di Mountain View, infatti, ritiene che l'intelligenza artificiale non sostituirà in alcun modo gli umani, ma anzi li valorizzerà. E lo stesso farà anche il Reddito Universale, che secondo lo stesso esponente della società americana, permetterà agli esseri umani di trovare uno "scopo al di fuori del lavoro".

Sulle previsioni future, Kurzweil ritiene che entro il 2029 i computer avranno un'intelligenza artificiale a livello umano, che potrebbe portare anche ad un'evoluzione degli stati anche grazie alla tecnologia blockchain.

L'implementazione del Reddito Universale. secondo Kurzweil, sarà quanto mai semplice: ogni cittadino infatti riceverebbe una somma di denaro standard, che va oltre lo status socio-economico e lavorativo. Anche se non correggerà la diseguaglianza di reddito, che è destinata a crescere più velocemente, potrebbe portare i cittadini ad essere maggiormente protetti dalla povertà oltre che stimolare l'imprenditorialità in modi economicamente più vantaggiosi rispetto a qualsiasi programma politico.