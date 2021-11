Google regala 36 app, giochi e pacchetti di personalizzazione per utenti Android

Google ha iniziato la settimana con 25 contenuti gratis su Play Store e la finisce proponendo ben 36 app, giochi e pacchetti di personalizzazione in regalo per utenti Android. Si tratta, come sempre, di un’iniziativa a tempo accompagnata da offerte interessanti su altri prodotti. Ecco di seguito l’elenco completo.

Applicazioni

Manual Camera : DSLR - Camera Professional

Scalar Pro — Most Advanced Scientific Calculator

Word Resume Builder Pro

Word Resume Creator Pro

Battery Charging Slideshow - Charging Photo Slides

Shot on Watermark on Photo - Like Shot On one plus

Wake Lock - Keep Screen On, Keep Screen Awake

Reminder Pro

Giochi

Asteroid Storm

Heroes Infinity Premium

Heroes Legend - Epic Fantasy

League of Stickman 2-Sword Demon

Zombie Age 3 Premium: Survival

Ghost Hunter - idle rpg (Premium)

Highway Game

Stickman Master Offline Fighting Game Shadow Fight

Sudden Warrior Plus (Tap RPG)

Tap Town - Soul Event

Zombie Defence Premium : Tap Game

Defense Heroes Premium

Hollow Earth - Hardcore Arcade Space Shooter

Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon

Stickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight

Superhero Robot Premium

Sword Warriors Premium

Alice Trapped in Wonderland

Burning Fortress 2

Cross the Cliff

Dungeon Corporation VIP: An auto-farming RPG game!

Ruby Square: logical puzzle game (700 levels)

Space Shooter: Galaxy Attack

Sudoku Challenge Offline

The Cross 3d horror game Full version

DEEMO -Reborn-

Pacchetti di icone, temi e personalizzazione

Vertical Wallpapers - Premium

Pixel Net White - Icon Pack

Se invece siete interessati agli sconti su videogiochi Android, segnaliamo AntVentor, Exploding Kittens, hocus 2, Kensho, Neghbours from Hell 1, Out There, Spirit, Super Soccer Champs 2021, Tennis Champs Returns e Through The Ages. La lista integrale la trovate, invece, sul sito di Android Police.

Nel frattempo il Play Store cambia design su browser, come abbiamo potuto vedere dal restyling della versione sudcoreana del portale.