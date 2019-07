Google regala 5 Dollari in cambio della scansione facciale degli utenti

C'è grande fermento in Google per la prossima generazione di Pixel, la quarta, che dovrebbero includere un sistema di riconoscimento facciale simile al Face ID di Apple. Secondo quanto riferito da ZNET, i dipendenti del motore di ricerca starebbero raccogliendo dati personali in luoghi pubblici offrendo agli utenti fino a 5 Dollari di ricompensa.

Il rapporto cita George, un ingegnere che è stato avvicinato dai dipendenti di Google in un parco di New York, a cui è stata chiesta la sua disponibilità a fornire i dati facciali per "migliorare la prossima generazione di sblocco degli smartphone con riconoscimento del volto".

Nel momento in cui ha accettato, gli è stato consegnato uno smartphone all'interno di una grande custodia. I rappresentanti del motore di ricerca l'hanno invitato a scattare diversi selfie tramite al fotocamera frontale da varie angolazioni del viso. In cambio dei cinque minuti trascorsi in compagnia dei dipendenti del motore di ricerca, gli è stata data la possibilità scegliere tra una carta regalo da 5 Dollari di Amazon o Starbucks.

Il dipendente del colosso di Mountain View ha anche riferito a George che la società ha team in più città che stanno procedendo con la raccolta dei dati sui volti delle persone. E' probabile che i dati acquisiti vengano utilizzati per migliorare il sistema di riconoscimento del viso.