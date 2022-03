Google regala app e giochi per utenti Android questo weekend su Play Store

Come ogni fine settimana, Google torna alla carica con una serie di applicazioni e giochi gratis per qualche giorno. Dopo i regali dati lo scorso weekend, visitiamo nuovamente il Play Store su smartphone Android per la lista integrale di contenuti temporaneamente a costo zero, assieme a qualche offerta interessante.

Applicazioni

FitOlympia Pro - Gym Workouts

Reminder Pro

Super Dad - Guide, tips and tools for new daddys

Document Scanner - Scan PDF

Memorize: Learn Japanese Words with Flashcards

Giochi

G'Luck! - 2D platformer game

Hook - Aesthetic Relax Puzzle

Human Heroes Einstein On Time

iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path

My Child Lebensborn

SPHAZE: Sci-fi puzzle game

Sudoku Ultimate Offline Puzzle

Surface Trimino: increase the area. Casual game

Classic Offline Sudoku

Truth Or Dare Pro

Blackthorn Castle

Tra gli sconti del momento segnaliamo in particolare videogiochi per smartphone come Bridge Constructor, Buff Knight, Cafeteria Nipponica, Siege of Dragonspear, This Is The Police, The Escapists 2, Truberbrook e l’ottimo rompicapo Baba Is You. L’elenco complete di prodotti in offerta resterà invece disponibile nelle pagine dedicate dai colleghi di Android Police.

Giusto due giorni fa abbiamo invece segnalato alcune app Android da disinstallare il prima possibile, in quanto infettate da uno degli ultimi trojan bancari scoperti dagli esperti di cybersicurezza di Dr. Web giusto nei giorni di marzo appena trascorsi.