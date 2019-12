Google sta regalando dei Nest Mini in Italia ad alcuni utenti: ecco il 'link magico'

Google sta sorprendendo molti utenti, anche italiani, nelle ultime ore. Infatti, diverse persone stanno segnalando di essere riuscite a ottenere un dispositivo Nest Mini in modo completamente gratuito. Il tutto rispettando un singolo requisito e utilizzando un "link magico".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Police e come potete vedere su Reddit, bisogna essere iscritti a YouTube Premium, Google Play Musica o YouTube Music Premium per accedere a questo omaggio. Sembra inoltre che sia necessario che il proprio account fosse iscritto a un abbonamento Premium già a inizio dicembre 2019, quindi i nuovi abbonamenti non verranno probabilmente conteggiati.

Inoltre, questo metodo potrebbe non funzionare per tutti gli utenti, anche se in molti hanno confermato che la promozione è attiva. Ci sono state diverse segnalazioni dall'Italia, quindi se siete abbonati a uno dei servizi citati in precedenza vi consigliamo di seguire la procedura che trovate di seguito.

Per usufruire della promozione è necessario compiere i seguenti passaggi.

Seguite questo link ufficiale ed eseguite il login con il vostro account YouTube Premium; La pagina vi indicherà se siete idonei o meno all'offerta, mostrandovi anche i dettagli della promozione; Nel caso il vostro account risulti idoneo, vi verrà fornito un codice promozionale da riscattare sul Google Store.

Come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, l'offerta sarà disponibile fino alle ore 8:59 CET del 24 gennaio 2020. Insomma, la società californiana ha deciso di fare un bel regalo ai suoi utenti più fedeli. Vi ricordiamo che un Nest Mini ha un valore commerciale di 59 euro.

Interessante notare il fatto che Google non abbia sponsorizzato troppo la promozione (se non tramite qualche e-mail ad alcuni account idonei) e che il link che vi abbiamo fornito sia stato scovato dagli utenti di Reddit.