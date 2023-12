Google fa un regalo agli utenti Pixel: ecco il grande aggiornamento IA di fine anno

Non è passato poi così tanto tempo dall'uscita su queste pagine della nostra recensione di Google Pixel 8, dispositivo che pone un certo focus sulle funzioni di intelligenza artificiale. Tuttavia, è già giunta l'ora di tornare a fare riferimento alla recente gamma di smartphone di BigG, dato che è stato annunciato un grande update di fine anno.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, nonché soprattutto come spiegato a livello ufficiale dall'azienda di Mountain View mediante un video pubblicato sul canale YouTube Made by Google nella giornata del 6 dicembre 2023, titolato non a caso "Un regalo per il vostro Pixel", Sundar Pichai e soci hanno svelato l'aggiornamento Feature Drop dell'ultimo mese dell'anno.

Quest'ultimo include Night Sight lato video e Video Boost per Pixel 8 Pro, quindi si fa riferimento all'ambito della fotografia computazionale. Per intenderci, Video Boost, funzione in fase di rollout, va a caricare i video sul cloud, sfruttando dunque i modelli di fotografia computazionale di Google per migliorare il contenuto sotto vari punti di vista, dai colori alla stabilizzazione.

Night Sight lato video può invece sfruttare l'intelligenza artificiale in ambito di riduzione del rumore, in modo da avere dettagli e colori più ricchi quando si registrano video di notte o comunque in condizioni di scarsa illuminazione. Di mezzo c'è anche la possibilità di effettuare timelapse.

BigG non si è però di certo fermata qui con questo aggiornamento, che include diverse altre funzioni non di poco conto. Si va dalla possibilità di utilizzare uno smartphone Pixel (da Pixel 6 in su) come webcam USB UVC per il proprio computer fino a diverse migliorie per Google Foto, passando anche per una modalità Riparazione. In ogni caso, se vi interessa approfondire tutte le novità annunciate in questo contesto, potreste voler dare un'occhiata al blog ufficiale di Google. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il recente annuncio di Google Gemini Nano è legato anche a Pixel 8 Pro.