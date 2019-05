Google rende gratis 5 app, tra cui Flat Dark Icon Pack e Freelancer Simulator Inc

Dopo aver regalato ben 24 applicazioni solamente qualche ora fa, Google torna alla carica e rende gratuite altre 5 app che solitamente sarebbero a pagamento. Questa volta ci sono anche dei contenuti interessanti, come Flat Dark Icon Pack e Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker.

La prima va a cambiare le icone del vostro smartphone in un modo piuttosto "nerd" (come potete vedere dall'immagine di copertina), mentre la seconda non è altro che un gioco gestionale in cui si simula appunto la vita di un freelancer (dove non manca ovviamente la possibilità di minare Bitcoin e simili e di "creare la propria Silicon Valley", come suggerito dagli stessi sviluppatori).

Per il resto, lasciamo di seguito la lista delle applicazioni scaricabili gratuitamente dal Play Store:

Insomma, le applicazioni regalate oggi da Google potrebbero sicuramente piacere a una certa tipologia d'utenza.