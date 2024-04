Google rende gratuito l'editor IA delle foto per tutti: ecco i requisiti Android e iOS

Dopo aver trattato l'esistenza del Cestino di Android (legato a un'app di Google), torniamo ad approfondire questioni legate a BigG. L'azienda, infatti, ha annunciato il lancio gratuito per tutti dell'editor IA delle foto.

Come spiegato direttamente da Dina Berrada, Director of Product Management di Google Photos, sul blog ufficiale di Google nella giornata del 10 aprile 2024, i tool di intelligenza artificiale di Google, compreso Magic AI Editor, non saranno più un'esclusiva per Google Pixel e utenti abbonati. Questo significa che tutti potranno accedere gratuitamente, tramite Google Foto, a queste funzioni, a partire proprio da Magic AI Editor.

I più attenti tra di voi saranno già a conoscenza, inoltre, della funzione Gomma magica, che consente di rimuovere, sfruttando l'intelligenza artificiale, gli elementi di "disturbo" che compaiono nelle foto. Ebbene, nel pacchetto c'è anche questa funzione, accompagnata da Photo Unblur (che utilizza il machine learning per rendere più nitide le foto sfocate), Portrait Light (che consente di modificare la fonte di luce) e così via.

Il rollout delle funzioni IA di Google Foto partirà dal 15 maggio 2024 (ci vorranno poi diverse settimane affinché tutti ricevano la novità), ma ci sono anche dei requisiti da rispettare. A livello di dispositivi mobili, bisogna avere almeno uno smartphone Android 8.0 o iOS 15. Sono inoltre supportati i tablet Pixel, mentre lato ChromeOS è necessario disporre di un Chromebook Plus con almeno ChromeOS 118 oppure 3GB di RAM.

Attenzione, però, perché per gli utenti non Pixel ci sarà una limitazione: 10 salvataggi di Magic AI Editor al mese. Questo significa che chi vorrà andare oltre dovrà comunque sottoscrivere un abbonamento Google One Premium (da 2TB di spazio di archiviazione). Gomma magica, Photo Unblur e le altre funzioni saranno invece disponibili senza abbonamento. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Google.



