Google fa retromarcia: l'icona dell'app Gmail per Android non sarà modificata

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia della modifica all’icona dell’app Gmail per Android, e delle proteste arrivate da parte degli utenti. Ebbene, a quanto pare le perplessità espresse da molti hanno sortito l’effetto sperato perchè Google ha deciso di annullare la modifica.

Con un nuovo aggiornamento all’app Gmail per Android, Google ha eliminato l’icona dinamica che si adattava al tema dello smartphone. Al suo posto, invece, è tornata l’icona dell’app di notifica rossa.

La novità è giunta con la versione 2023.06.11.x lanciata nella serata di giovedì, che ha portato con se l’icona rossa di Gmail nelle notifiche.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, alla base delle proteste degli utenti c’era il fatto che l’icona dinamica avrebbe potuto far perdere i messaggi di posta elettronica in quanto sarebbero risaltati di meno. I colleghi di 9to5Google avevano avuto modo di testare questa funzionalità ed un redattore aveva affermato che “dopo aver convissuto con l’icona di notifica a tema per circa un giorno, sento che le notifiche di Gmail sono leggermente nascoste nell’area notifiche e nella schermata di blocco. Ciò è particolarmente vero per le notifiche relative ad e-mail singole, sebbene beneficino comunque dell’immagine del profilo del mittente sulla destra”.

Come non detto, quindi, tutto è tornato alla normalità.