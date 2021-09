Google, la ricarica wireless del futuro su Android? L'hanno ideata a Udine

Spesso quando si dice "tecnologia" non si pensa di certo all'Italia come un Paese avanzato (basti vedere i costanti problemi "tech" che affliggono il quotidiano di noi italiani), ma bisogna ricordare che anche da noi è possibile, nonostante tutto, pensare in grande. In passato c'era Olivetti, oggi a prendersi la scena c'è l'Università di Udine.

Il paragone è probabilmente un po' "esagerato", ma dovete sapere che, stando anche a quanto riportato da Rai News e Il Messaggero Veneto, nonché come potete leggere su quiuniud, Google di recente si è affidata proprio a un team nostrano per quel che riguarda la ricarica wireless del futuro per i suoi smartphone (ergo Android). Infatti, i ricercatori del succitato Ateneo friulano, più precisamente gli studenti del corso di laurea in Ingegneria elettronica, hanno ideato una soluzione innovativa legata a questo campo, che verrà adottata proprio da BigG.

La società di Sundar Pichai era infatti alla ricerca di sistemi di ricarica più efficienti, così nel 2019 ha deciso di finanziare per 80.000 euro una ricerca legata all'Università di Udine. I ricercatori di quest'ultima si sono dunque messi al lavoro e due anni dopo sono riusciti a presentare il risultato, che a quanto pare ha soddisfatto Google. Infatti, il colosso di Mountain View conta di implementare la novità entro uno o due anni.

In ogni caso, quello legato al miglioramento dell'efficienza del sistema della ricarica wireless non è il primo progetto commissionato all'Università di Udine da parte dell'azienda di Sundar Pichai. Infatti, i ricercatori dell'Ateneo friulano avevano già preso parte ad altri due progetti legati a Google: quello del 2017 relativo alla riduzione del consumo energetico dei data center di BigG e quello del 2018 legato allo sviluppo di circuiti ad alta efficienza per l'alimentazione dei processori dei server.