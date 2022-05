Google riceve iF Gold Design Award per Material You e Android 12

Il design Material You lanciato su moltissimi smartphone con Android 12 ha ricevuto molte lodi da parte degli esperti designer, tanto che Google ha ricevuto un prestigioso iF Gold Design Award per la sua implementazione, conquistando così uno dei primi posti nella categoria Communication per il 2022.

Prima di tutto, qualche nozione base per offrirvi un contesto: l’iF Product Design Award è nato nel 1954 e da allora è uno dei riconoscimenti di riferimento per molteplici industrie, da quella automobilistica fino a quella tech e tessile. In tutto ciò a Material You è stato assegnato il badge iF Gold assieme ad altri prodotti come le Apple AirPods Max, l’iPhone 13, il foldable Galaxy Z Flip 3, il font HarmonyOS Sans e il browser Opera GX Mobile.

Nel suo caso specifico, Material You è stato premiato in quanto “esperienza software coesa che sfida il persistente approccio universale alla progettazione del sistema operativo”. A ciò, è stato aggiunto il seguente giudizio: “Material You, il nuovo design del sistema operativo mobile di Google, consente un elevato livello di flessibilità e scalabilità mantenendo la coerenza in tutti gli ecosistemi di prodotto. Riflette con successo un modello mentale umano nel suo linguaggio di progettazione visiva. Questo approccio centrato sull'utente alla progettazione digitale è un buon esempio di come i sistemi operativi stiano diventando più reattivi alle esigenze e alle preferenze degli utenti”.

Lode quindi all’utilizzo di tonalità e temi per applicazioni e servizi, ovvero alla coerenza e flessibilità del design. Nonostante Android mantenga comunque numerosi detrattori, questo premio eleva ulteriormente il lavoro di Google e dei suoi designer.

Giusto a proposito di Android 12, anche ASUS ZenFone 7 sta ricevendo l’ultimo aggiornamento stabile.