Google ci riempirà di pubblicità: spot in arrivo ovunque, anche su Maps

Google cambia strategia e, nel tentativo di massimizzare le entrate generate dalla propria piattaforma, ha annunciato che presto debutteranno su tutte le proprie applicazioni dei nuovi annunci pubblicitari. La scelta abbraccerà tutte le app e client.

Nella serata di ieri infatti il gigante di Mountain View ha svelato la nuova politica aziendale, che prevede l'inserimento di annunci su tutte le applicazioni mobili allo scopo di massimizzare quanto più possibile le entrate generate da un mercato che conta milioni di utenti.

Gli annunci saranno inseriti sulla home page dell'app per smartphone, ma anche in Google Maps, il servizio di cartografie che si arricchirà con degli spot ad hoc, insieme ai risultati di ricerca in cui debutteranno delle gallerie di immagini sponsorizzate.

I dirigenti di Google, parlando con i media, hanno voluto precisare che questa scelta non è da intendersi come una risposta alla concorrenza, ma quanto una reazione al comportamento degli utenti che evidentemente si stanno spostando sempre più verso il mobile.

L'azienda infatti vuole facilitare la scoperta ed acquisto di nuovi prodotti anche mentre si guarda la televisione o si sta seduti in bagno.

La società ha lasciato intendere che si tratterà di pubblicità contestualizzate in base alle nostre ricerche recenti ed i gusti. Gli annunci potranno essere letteralmente sfogliati, e saranno presenti anche nella sezione notizie, oltre che chiaramente Google Shopping.

Per quanto riguarda Google Maps, saranno inseriti dei banner pubblicitari nella sezione di ricerca dell'indirizzo, durante la navigazione e nelle pagine di routing.