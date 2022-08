Google si rifà il look? In test la nuova homepage: ci sono i widget

Secondo alcuni rapporti recenti, Google starebbe testando un nuovo layout per la sua homepage, con un numero ristretto di utenti. La homepage di cui si parla dovrebbe essere diversa rispetto a quella con cui abbiamo preso familiarità negli ultimi anni.

Alla barra di ricerca ed al logo di Google (che cambia a seconda delle ricorrenze in base ai Doodle), ci sarà un set di cinque schede contenenti informazioni rilevanti per gli utenti, come si può vedere direttamente attraverso lo screenshot presente in calce.

La nuova “area”sarà personalizzabile ed il motore di ricerca chiederà agli utenti quali sono i suoi interessi. Attualmente, il test offre dieci widget tra cui scegliere, ma se ne possono sceglierne solo cinque. Le scelte includono Eventi nelle vicinanze, Storie principali, Sport, Qualità dell'aria, Criptovalute, Mercato azionario, Cosa guardare, Meteo e Ricerche di tendenza.

Insomma, dopo aver festeggiato i dieci anni di Google Play, il colosso dei motori di ricerca ha intenzione di rifarsi il look per rendere la sua homepage ancora più utile e ricca di inforamzioni per gli utenti. D’altronde, il motore di ricerca è visitato da milioni di persone quotidianamente.

Nessuna informazione sulla data di lancio di questa feature, tanto meno se vedrà la luce realmente o meno.