Google rilancia 22 app, giochi e temi gratis per pochi giorni su smartphone Android

Dopo un inizio del 2022 accompagnato da 32 contenuti in regalo su Play Store, Google prosegue con la sua usanza settimanale rendendo disponibili 22 app, giochi e pacchetti di icone gratis per un periodo limitato. In presenza anche di sconti intriganti su altri prodotti per smartphone Android, vediamo assieme l’elenco completo.

Applicazioni

Memorize: Learn Thai Words with Flashcards

Spanish Verb Blitz Pro

Photo Motion

Binary Calculator Pro

Decimal to Fraction Pro

Fractions Math Pro

Livemocha: Learn Languages (Special Edition)

Word Resume Builder Pro

Word Resume Creator Pro

Giochi

Slender man RE

Island Heist: 3D offline adventure game

LeagueMon VIP - Offline League Monster Defence

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter

WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG

Ball Reach

Christmas Puzzle Premium

Requence

Pacchetti di icone e personalizzazione

Bluric

Spheroid Icon

10x Launcher

Tigad Pro Icon Pack

Caya Icon pack

Tra applicazioni e giochi in sconto per smartphone del robottino verde segnaliamo la versione completa di Poweramp, player musicale degno di nota sul Play Store, e titoli come Achikaps Pro, Vodobanka Pro e Mega Mall Story. La lista integrale resta comunque disponibile presso il sito dei colleghi di Android Police.

Sempre a proposito del sistema operativo di casa Google, giusto oggi abbiamo segnalato come Android 12 funzioni anche su Samsung Galaxy S2 a sorpresa di tutti, dato che si tratta di uno smartphone giunto nei negozi internazionali ben 11 anni fa.