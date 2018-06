Google rilascia la beta di Neighbourly, il nuovo 'social' su base locale

Google cerca di innovare il mondo dei social network con una nuova app, in grado di offrire un'esperienza d'uso sensibilmente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati con Facebook, Instagram e Twitter; meno caotica e più attenta al territorio.

Il colosso di Mountain View ha infatti rilasciato la beta di Neighbourly, il nuovo servizio in grado di mettervi in contatto con altri utenti nella vostra area. Google definisce questa nuova app come una sorta di guida turistica alimentata dagli stessi utenti, utile non solo per chi ha intenzione di visitare un nuovo paese o una località turistica in cui non è mai stato prima, ma anche per chi si trova a soggiornare in una città sconosciuta.

L'app permette di postare domande, risposte, e seguire alcuni argomenti specifici, il tutto incentrato sia sul turismo che sulle necessità di tutti i giorni. Starà poi agli abitanti del luogo condividere con voi i consigli su quali monumenti visitare, dove trovare un buon meccanico, la strada migliore per raggiungere un certo luogo e dove mangiare la miglior pizza della città.

Al momento Neighbourly è disponibile solo su Android, ed è in fase di test a Mumbai: le lingue supportate sono l'inglese ed otto varianti di indiano, ma molto probabilmente l'app verrà resa disponibile anche in altri luoghi.



Nel frattempo sono uscite nuove indiscrezioni sul futuro smartphone top di gamma di Google, Pixel 3, che molto probabilmente ospiterà il tanto criticato notch nella sua versione XL.